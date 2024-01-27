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Сегодня, 13:13

Джалилов считает, что игроки стартового состава сборной Таджикистана могут заиграть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Таджикистана Алишер Джалилов поделился мнением о перспективах своих соотечественников в РПЛ.

«Сейчас многие бы потянули, потому что уровень азиатского футбола повышается. Приезжают звезды масштаба Криштиану Роналду в местный клубный футбол. Мы с «Истиклолом» в статусе чемпиона Таджикистана выступаем в Азиатской Лиге чемпионов. В том числе и против команды Криштиану. Мы ведь и с Россией играли в 2022-м и сыграли вничью — 0:0. Российским клубам я бы посоветовал обратить внимание на вратаря Рустама Ятимова, хорошо себя проявляет Амадони Камолов, Эхсони Панджшанбе, Вахдат Ханонов, Зоир Джурабоев. Все, кто сейчас в старте сборной Таджикистана играют, думаю, могут спокойно заиграть в РПЛ», — приводит слова Джалилова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне за клубы РПЛ не сыграл ни один игрок из Таджикистана. Самыми известными таджикскими игроками в чемпионате России являются Рашид Рахимов и Игорь Черевченко.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzhalilov-igroki-startovogo-sostava-sbornoi-tadzhikistana-mogut-zaigrat-v-rpl-328120/
Футбол
РПЛ
Сборная Таджикистана по футболу
Алишер Джалилов
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