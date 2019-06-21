Дзагоев рад, что продолжит выступать за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал подписание нового контракта с армейцами. Новое соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано на два года.

– Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб, – приводит пресс-служба клуба слова Дзагоева. – ПФК ЦСКА – мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев. Сейчас самое главное – восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым!

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. Он является трехкратным чемпионом России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

Дзагоев продлил контракт с ЦСКА