Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

ЦСКА продлил контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение 29-летнего игрока с армейцами рассчитано на два года.

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. Он является трехкратным чемпионом России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

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