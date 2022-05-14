Дюков заявил, что РФС не рассматривает варианта перехода к Азиатской футбольной ассоциации

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном уходе из УЕФА.

— Сейчас активно обсуждается возможный переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации. Насколько этот вариант возможен? — вопрос главе РФС.

— Такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, членами УЕФА и остаемся. Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил, — подчеркнул Дюков.

Исполком УЕФА 2 мая вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации. Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций. Женская команда России не допущена до участия в чемпионате Европы-2022, также от других турниров отстранены юношеские, молодежные команды, мини-футбольные клубы и сборные.