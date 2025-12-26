Дюков — о возвращении России на международную арену: «Исходим из того, что в 2026 году будет принято решение о допуске команд»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о ситуации с возвращением российских команд на международную арену.

— Какая ситуация с допуском российских команд к международным соревнованиям на текущий момент?

— Решений по допуску наших команд со стороны ФИФА и УЕФА в этом году, к сожалению, не было. Но в конце года мы увидели значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению к международным официальным соревнованиям всего российского спорта. Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям. До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта.

Исходим из того, что в следующем году вслед за МОК международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях.

ФИФА и УЕФА были первыми федерациями по командным игровым видам спорта, которые приняли решения о допуске российских спортсменов в конце 2023 года. Речь шла о сборных U-17. ФИФА приняла решение об отмене отстранения от участия российских команд U-17 в международных соревнованиях. У УЕФА было два решения: отменить запрет и найти техническое решение, чтобы наши команды смогли играть. Это решение не было реализовано. Но мы надеемся, что с учетом рекомендаций МОК будет найдена возможность для того, чтобы на следующей жеребьевке включить наши команды в соответствующие группы. Также ожидаем такие решения от ФИФА.

— РФС уже обсуждал рекомендации МОК с ФИФА?

— Да, но, поскольку рекомендация МОК была принята в декабре, предметный диалог возможен в 2026 году. ФИФА в декабре проводило большие мероприятия: Совет ФИФА в Дохе, Кубок арабских наций и Межконтинентальный кубок. Надо учитывать и рождественские праздники. Декабрь не лучшее время для обстоятельных и детальных переговоров. Те контакты и общение, которое было, говорят о том, что ФИФА и УЕФА положительно оценивают решение МОК, хотя оно не является для них обязательным, — сказал Дюков.

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.