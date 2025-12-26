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Дюков — о ситуации в «Ростове»: «Уверен, клуб не повторит путь «Химок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о финансовых проблемах в «Ростове».

— В прошлом сезоне обанкротились «Химки», сейчас говорят о похожей ситуации в «Ростове», который может сняться с турнира из-за долгов, были сообщения о финансовых проблемах «Крыльев». Видите ли вы эту проблему и что делает РФС, чтобы ее решить?

— Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения.

Если отвечать на вопрос о «Ростове», уверен, что он не повторит путь «Химок». Как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Химки» были клубом частного инвестора, за «Ростовом» стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион, — сказал Дюков.

Александр Дюков.«Исходим из того, что в 2026 году будет принято решение о допуске наших команд». Интервью Дюкова

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.

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РФС
ФК Ростов
ФК Химки
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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