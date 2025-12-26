Дюков — о ситуации в «Ростове»: «Уверен, клуб не повторит путь «Химок»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о финансовых проблемах в «Ростове».

— В прошлом сезоне обанкротились «Химки», сейчас говорят о похожей ситуации в «Ростове», который может сняться с турнира из-за долгов, были сообщения о финансовых проблемах «Крыльев». Видите ли вы эту проблему и что делает РФС, чтобы ее решить?

— Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения.

Если отвечать на вопрос о «Ростове», уверен, что он не повторит путь «Химок». Как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Химки» были клубом частного инвестора, за «Ростовом» стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион, — сказал Дюков.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.