Дюков — об изменении лимита на легионеров: «Процесс обсуждения продолжается»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

— Весь этот год идет дискуссия о лимите на легионеров в РПЛ. Какой сейчас статус у обсуждения этого вопроса с Минспорта, есть ли какое-то решение?

— Год дискуссий — это явное преувеличение. Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

25 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил мнение, что ужесточение лимита не повлияет на качество легионеров в РПЛ.