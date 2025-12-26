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Дюков — об изменении лимита на легионеров: «Процесс обсуждения продолжается»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

— Весь этот год идет дискуссия о лимите на легионеров в РПЛ. Какой сейчас статус у обсуждения этого вопроса с Минспорта, есть ли какое-то решение?

— Год дискуссий — это явное преувеличение. Министерство дало возможность высказаться футбольному сообществу по данному вопросу, экспертам, специалистам. Насколько я понимаю, процесс обсуждения продолжается.

Александр Дюков.«Исходим из того, что в 2026 году будет принято решение о допуске наших команд». Интервью Дюкова

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

25 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил мнение, что ужесточение лимита не повлияет на качество легионеров в РПЛ.

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РПЛ
РФС
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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