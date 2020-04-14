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Дюков считает маловероятным возобновление РПЛ в начале июня

14:15
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сомневается, что чемпионат России возобновится в начале июня.

— Рассматривался ли вариант возобновления чемпионата на первой неделе июня?

— Рассматривался, но мне в текущей ситуации это кажется маловероятным.

Матчи РПЛ после 22 туров приостановлены из-за пандемии коронавируса, все спортсмены и тренеры находятся дома на самоизоляции. По данным Роспотребнадзора по состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровело 1 470 человек.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4321445

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