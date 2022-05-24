Дюков отметил вклад компании «Газпром» в развитие российского футбола

Президент РФС Александр Дюков отметил вклад компании «Газпром» в развитие российского футбола.

«Газпром» много делает не только для финансирования «Зенита», но и для развития РПЛ. «Газпром» является спонсором детско-юношеской лиги, мы проводим ее благодаря «Газпрому». Я не буду говорить об огромном количестве инфраструктурных объектов, которые построены благодаря им. Нельзя говорить о том, что «Газпром» делает все только для первой команды «Зенита». Это не так.

Не знаю, сколько вкладывает РЖД в «Локомотив», но если говорить об инвестициях в детско-юношескую систему, то вклад «Газпрома» более значительный.

В "Собачьем сердце" у Полиграфа Полиграфовича было одно предложение – взять и поделить. У вас - такое же. Мы должны думать, как увеличить финансирование нашего футбола, и как тратить. Вопрос источника не является самым главным. У компании есть бренд, который надо продвигать: они используют для этого «Зенит». Эти деньги могут уйти из футбола — пожалуйста. Вы хотите этого? У «Газпрома» большое количество брендов, которые он продает.

Наш футбол – социальная повестка, инструмент социальной политики. Газпром решает две задачи: продвижение бренда и решение социальных задач. Ну давайте раскулачим «Манчестер Сити». УЕФА определяет, сколько может потратить «Сити», сколько «ПСЖ», сколько «Зенит» - есть финансовый фейр-плей. Если доходы клуба нерелевантны, то эти клубы наказываются, и у нас были такие прецеденты. «Зенит», как и другие клубы, каждый год проходит проверку. Есть «Бавария» и «Фрайбург», «Ман Сити» или «Бернли» - богатые и бедные клубы. Лига пытается увеличить доходы бедных.

Другие клубы тоже тратят большие деньги, не только «Зенит». Их успехи обеспечивает и тренер, и конкурентный состав. Не хочу вдаваться в детали, но все последние приобретения «Зенита», даже за небольшие деньги, были в точку. Если каждый клуб будет так работать на рынке... Это вопрос к спортивным директорам. Сколько мы знаем игроков, которые были куплены за большие деньги другими клубами, и не заиграли. Здесь "Зенит" в чем виноват?» — заявил Дюков.