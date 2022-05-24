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Дюков отметил вклад компании «Газпром» в развитие российского футбола

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент РФС Александр Дюков отметил вклад компании «Газпром» в развитие российского футбола.

«Газпром» много делает не только для финансирования «Зенита», но и для развития РПЛ. «Газпром» является спонсором детско-юношеской лиги, мы проводим ее благодаря «Газпрому». Я не буду говорить об огромном количестве инфраструктурных объектов, которые построены благодаря им. Нельзя говорить о том, что «Газпром» делает все только для первой команды «Зенита». Это не так.

Не знаю, сколько вкладывает РЖД в «Локомотив», но если говорить об инвестициях в детско-юношескую систему, то вклад «Газпрома» более значительный.

В "Собачьем сердце" у Полиграфа Полиграфовича было одно предложение – взять и поделить. У вас - такое же. Мы должны думать, как увеличить финансирование нашего футбола, и как тратить. Вопрос источника не является самым главным. У компании есть бренд, который надо продвигать: они используют для этого «Зенит». Эти деньги могут уйти из футбола — пожалуйста. Вы хотите этого? У «Газпрома» большое количество брендов, которые он продает.

Наш футбол – социальная повестка, инструмент социальной политики. Газпром решает две задачи: продвижение бренда и решение социальных задач. Ну давайте раскулачим «Манчестер Сити». УЕФА определяет, сколько может потратить «Сити», сколько «ПСЖ», сколько «Зенит» - есть финансовый фейр-плей. Если доходы клуба нерелевантны, то эти клубы наказываются, и у нас были такие прецеденты. «Зенит», как и другие клубы, каждый год проходит проверку. Есть «Бавария» и «Фрайбург», «Ман Сити» или «Бернли» - богатые и бедные клубы. Лига пытается увеличить доходы бедных.

Другие клубы тоже тратят большие деньги, не только «Зенит». Их успехи обеспечивает и тренер, и конкурентный состав. Не хочу вдаваться в детали, но все последние приобретения «Зенита», даже за небольшие деньги, были в точку. Если каждый клуб будет так работать на рынке... Это вопрос к спортивным директорам. Сколько мы знаем игроков, которые были куплены за большие деньги другими клубами, и не заиграли. Здесь "Зенит" в чем виноват?» — заявил Дюков.

ФК Зенит
Александр Дюков
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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П
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