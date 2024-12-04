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Свищев: «Непонятно, почему наших футболистов, хоккеистов и других командников не допускают»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что не понимает, почему в командных видах спорта россиян по-прежнему не допускают до международных турниров.

«Есть вопросы по допуску в командных видах. Мы видим, что ни футболистов, ни хоккеистов, ни других командников не возвращают. Причины этого непонятны. При этом МОК дает соответствующие рекомендации, граничащие с приказом и шантажом. Тем важнее будут выборы главы ОКР в декабре. Михаил Дегтярев — командный игрок. Его деятельность будет направлена на восстановление наших спортсменов в системе соревнований на равных со всеми условия. Работа непростая, надо разговаривать с МОК. Важно, чтобы все ограничения были в итоге сняты», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

В среду президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Свищев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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