Свищев: «Непонятно, почему наших футболистов, хоккеистов и других командников не допускают»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что не понимает, почему в командных видах спорта россиян по-прежнему не допускают до международных турниров.

«Есть вопросы по допуску в командных видах. Мы видим, что ни футболистов, ни хоккеистов, ни других командников не возвращают. Причины этого непонятны. При этом МОК дает соответствующие рекомендации, граничащие с приказом и шантажом. Тем важнее будут выборы главы ОКР в декабре. Михаил Дегтярев — командный игрок. Его деятельность будет направлена на восстановление наших спортсменов в системе соревнований на равных со всеми условия. Работа непростая, надо разговаривать с МОК. Важно, чтобы все ограничения были в итоге сняты», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

В среду президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.