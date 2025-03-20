Футбол
20 марта, 15:11

Двух болельщиков «Спартака» после игры с «Зенитом» отстранили от посещения матчей на три года

Сергей Разин
корреспондент

КДК РФС отстранил двух болельщиков «Спартака» от посещения матчей чемпионата России сроком на три года, сообщает ТАСС.

Фанаты наказаны за использование пиротехники на матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). У болельщиков есть возможность обжаловать решение.

«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» имеет столько же очков и расположился на третьей строчке.

Источник: ТАСС
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Юрий 111

    Всё по делу, гнать дикарей подальше от стадионов.

    20.03.2025

  • Трамп)

    20.03.2025

  • Уже возможно не одного. Показали видео, что было тогда на трибунах.

    20.03.2025

  • Каспийский берег

    медведев с миллером

    20.03.2025

  • Ю.Ю.

    Интересно, кто их отыскал?

    20.03.2025

  • bishevcky

    Переплюнули Фак ел , те только одного горемыку откопали.

    20.03.2025

  • zg

    Есть ощущение,что вот такие чудо новости появляются в ответ на предъявы в бесполезности фануйди!))))Кого то,где то,чего то,на сколько то...Ага...Ну да...Ну да...

    20.03.2025

    • ЭСК РФС начнет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

    Гаджиев: «Дзюба, безусловно, мог бы усилить «Динамо»
