Двух болельщиков «Спартака» после игры с «Зенитом» отстранили от посещения матчей на три года
КДК РФС отстранил двух болельщиков «Спартака» от посещения матчей чемпионата России сроком на три года, сообщает ТАСС.
Фанаты наказаны за использование пиротехники на матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). У болельщиков есть возможность обжаловать решение.
«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» имеет столько же очков и расположился на третьей строчке.
Источник: ТАСС
Новости