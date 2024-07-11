Дуглас — о подготовке «Зенита» к сезону: «Тренировки были очень изнурительными и качественными»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о подготовке команды к началу нового сезона.
«Мы довольно мощно и бодро начали предсезонную подготовку. Тренировки были очень изнурительными и качественными. Товарищеские матчи были хорошие, показательные. Мы хорошо подготовились. В довольно короткие сроки мы смогли набрать хорошую форму. Чувствую, что все с большим нетерпением ожидают первый матч сезона. Это шанс завоевать очередной трофей. Мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло», — сказал Сантос на пресс-конференции.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20:30 МСК.
В первом туре РПЛ «Зенит» проведет гостевой матч против «Крыльев Советов». Игра пройдет 20 июля.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -