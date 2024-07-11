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Дуглас — о подготовке «Зенита» к сезону: «Тренировки были очень изнурительными и качественными»

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о подготовке команды к началу нового сезона.

«Мы довольно мощно и бодро начали предсезонную подготовку. Тренировки были очень изнурительными и качественными. Товарищеские матчи были хорошие, показательные. Мы хорошо подготовились. В довольно короткие сроки мы смогли набрать хорошую форму. Чувствую, что все с большим нетерпением ожидают первый матч сезона. Это шанс завоевать очередной трофей. Мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло», — сказал Сантос на пресс-конференции.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20:30 МСК.

В первом туре РПЛ «Зенит» проведет гостевой матч против «Крыльев Советов». Игра пройдет 20 июля.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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