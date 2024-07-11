Источник: отступные в контракте Соболева составляют 30 миллионов евро для России и 20 миллионов — для Европы

Стали известны точные цифры опции отступных в контракте нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Как сообщает «РБ Спорт», в контракте игрока есть опция отступных — для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы — 20 миллионов.

10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.

Футболист играет за «Спартак» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.