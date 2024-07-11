Источник: отступные в контракте Соболева составляют 30 миллионов евро для России и 20 миллионов — для Европы
Стали известны точные цифры опции отступных в контракте нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Как сообщает «РБ Спорт», в контракте игрока есть опция отступных — для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы — 20 миллионов.
10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего форварда в «Зенит» сорвался. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.
Футболист играет за «Спартак» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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