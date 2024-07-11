Дуглас Сантос — о новичках: «Они хорошо адаптировались, приняли принцип и стиль игры «Зенита»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал про адаптацию новичков в питерском клубе.
«Они очень хорошо адаптировались, приняли условия, философию нашего главного тренера, принцип и стиль игры «Зенита». Мы все очень рады этому. Я чувствую, что с такой самоотдачей, с таким увлечением игроки смогут принести максимум пользы на футбольном поле. Это то, что нам нужно», — сказал Сантос на пресс-конференции.
В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.
Первый матч сезона «Зенит» проведет в субботу, 13 июля, против «Краснодара» в Суперкубке России. Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 20.30 мск.
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3
|Динамо
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
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|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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