Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»

ЦСКА дома одержал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Дважды в этой игре отличился хавбек армейцев Никола Влашич (27-я и 90+6-я минуты).

На 77-й минуте матча хавбек красно-белых Роман Зобнин был удален с поля за отмашку локтем в сторону полузащитника Ивана Облякова.

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.

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25-й тур

ЦСКА — «Спартак» — 2:0 (1:0)

Голы: Влашич, 27 (1:0). Влашич, 90+6 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Сигурдссон, 81), Влашич, Щенников (Васин, 90+2), Чалов (Бистрович, 70).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов (Ларссон, 68), Зобнин, Умяров, Бакаев (Маркитесов, 90+2), Айртон, Соболев, Понсе (Мирзов, 81).

Предупреждения: Маслов, 22. Жиго, 37. Чалов, 41. Кучаев, 43. Набабкин, 51.Джикия, 55. Бистрович, 74. Мариу Фернандес, 85.

Удаление: Зобнин, 77 (удар соперника).

Судьи: Еськов (Москва). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).

30 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».