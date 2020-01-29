Дубль Обухова помог «Тамбову» обыграть «Радник»
19:27
«Тамбов» обыграл в товарищеском матче сербский «Радник» (2:1). В составе победителей дубль сделал Владимир Обухов.
Товарищеский матч
«Радник» — «Тамбов» — 1:2 (0:2)
Голы: Обухов, 15 — с пенальти (0:1). Обухов, 41 (0:2). Томич, 64 (1:2).
«Тамбов»: Шелия (Чагров, 46), Ойеволе (Мелкадзе, 61), Тетрашвили (Игрок на просмотре, 46), Рыбин (Игрок на просмотре, 46), Таказов, Грицаенко, Килин (Шляков, 46), Костюков (Чернышов, 46), Чуперка (Карасев, 46), Обухов (Мамтов, 46), Федчук (Хосонов, 46).
Предупреждения: Грицаенко, 18. Ойеволе, 33. Мелкадзе, 82.
29 января.
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