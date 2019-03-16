18:39 | Футбол — РПЛ

Дубль Еременко в ворота "Рубина". Видео

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"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура премьер-лиги (2:0). Дублем отметился полузащитник Роман Еременко, отличившийся впервые с сентября 2016-го года.

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Рубин - Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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