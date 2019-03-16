Дубль Еременко в ворота "Рубина". Видео

"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура премьер-лиги (2:0). Дублем отметился полузащитник Роман Еременко, отличившийся впервые с сентября 2016-го года.

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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