Дубль Еременко в ворота "Рубина". Видео

"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура премьер-лиги (2:0). Дублем отметился полузащитник Роман Еременко, отличившийся впервые с сентября 2016-го года.
📅 Роман Ерёменко не забивал в РПЛ с 27 августа 2016-го. #МАТЧПРЕМЬЕР #РубинРостовhttps://t.co/c1AclgmcaI– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 марта 2019 г.
✌🏻 Второй мяч Ерёменко ставит точку в игре. #МАТЧПРЕМЬЕР #РубинРостовhttps://t.co/5TY7QLYH2j– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 марта 2019 г.
"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
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