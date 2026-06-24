«Вашингтон» произвел обмен Кайру из «Сент-Луиса» и отдал Макмайкла
Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру в результате обмена перешел в «Вашингтон», сообщает пресс-служба «Кэпиталз».
Действующий контракт 28-летнего хоккеиста с «Сент-Луисом» рассчитан еще на пять сезонов. Взамен «Блюз» получили форвардов Коннора Макмайкла и Милтона Гастрина, а также выбор «Вашингтона» в первом раунде драфта НХЛ 2026 года.
«Мы рады приветствовать Джордана в нашей команде. Это исключительно талантливый и динамичный атакующий игрок, который окажет немедленное влияние на нашу команду. Его мастерство, креативность и способность создавать атаку на элитном уровне станут огромным усилением. Мы уверены, что он идеально подходит нашей команде — и сейчас, и в долгосрочной перспективе», — заявил старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Кайру выступал за «Сент-Луис» в НХЛ с сезона-2018/19 и провел за команду 488 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счет 378(168+210) очков. В плей-офф на счету форварда 13 (11+2) очков в 28 играх. В 2022-м Кайру подписал новое соглашение с клубом на восемь лет и со средней годовой зарплатой 8,125 миллиона долларов. Договор вступил в силу в сезоне-2023/24.
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