Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

7 марта, 23:34

Дрейер: «Рад, что Лисакович так здорово влился в команду»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер стал автором победного гола в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— Мы хорошо поработали на сборах и обрели уверенность в своих силах. Мы были близки к тому, чтобы добиться хорошего результата в матче с «Зенитом», выиграли в Кубке и сегодня с первой до последней минуты верили в себя. Верили, даже когда проигрывали, — цитирует Дрейера сайт казанцев.

— Какие эмоции от победного гола на последних секундах?

— Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.

— Лисакович забил 5 голов в трех матчах. У вас намечается конкуренция за лучшего бомбардира команды.

— Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать еще больше.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/anders-dreyer-emotsii-potryasayuschie
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит
Самошников не сыграет с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек
ФИФА установила дедлайн для легионеров клубов РПЛ по переходам с односторонней приостановкой контракта
ФИФА разрешила иностранным игрокам РПЛ приостановить действие контрактов с клубами
В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»
Глава департамента судейства РФС продолжит работать удаленно из Португалии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самошников не сыграет с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости