Дрейер: «Рад, что Лисакович так здорово влился в команду»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер стал автором победного гола в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

— Мы хорошо поработали на сборах и обрели уверенность в своих силах. Мы были близки к тому, чтобы добиться хорошего результата в матче с «Зенитом», выиграли в Кубке и сегодня с первой до последней минуты верили в себя. Верили, даже когда проигрывали, — цитирует Дрейера сайт казанцев.

— Какие эмоции от победного гола на последних секундах?

— Я кричал Лисаковичу, чтобы он отдал мне пас, он отдал хорошую передачу, и я вышел один на один. У меня все получилось, поэтому эмоции просто потрясающие.

— Лисакович забил 5 голов в трех матчах. У вас намечается конкуренция за лучшего бомбардира команды.

— Я не рассматриваю это как соперничество. Я рад, что появился человек, который забивает столько мячей. Неважно, это Лисакович, Кварацхелия или Бакаев. Рад, что Лис так здорово влился в команду. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем забивать еще больше.