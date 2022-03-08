Футбольная ассоциация Чехии выступила с заявлением по поводу Кухты

Председатель дисциплинарной комиссии футбольной ассоциации Чехии Ричар Бачек сделал заявление по поводу участия чешского нападающего «Локомотива» Яна Кухты в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (3:2).

«Наша организация проинформировала РФС о дисциплинарном взыскании Яна Кухты в соответствии с трансферным регламентом ФИФА. Не дело ассоциации Чехии оценивать следующие шаги РФС или «Локомотива» в этом вопросе», — цитирует iSport.cz Бачека.

Чешский форвард вышед на поле в стартовом составе железнодорожников, что стало основанием для подачи протеста со стороны подмосковного клуба, поскольку Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее. В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» 19 декабря прошлого года он на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота.

Напомним, 7 марта «Локомотив» в Москве обыграл «Химки» (3:2). Победный мяч забил Кухта