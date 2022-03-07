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Сегодня, 22:55

Самошников не сыграет с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил желтую карточку в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1), которая стала для россиянина четвертой в сезоне. Поэтому защитник получит автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит предстоящую встречу с «Ростовом».

В игре с «Ахматом» Самошников вышел на поле в роли капитана, но уже в перерыве был заменен. На его позиции до конца матча выступал Георгий Зотов, а повязка перешла к Филипу Уремовичу.

Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет в Казани 14 марта. Начало встречи — 19.00 (мск).

Илья Самошников
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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