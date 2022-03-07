Самошников не сыграет с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил желтую карточку в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1), которая стала для россиянина четвертой в сезоне. Поэтому защитник получит автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит предстоящую встречу с «Ростовом».

В игре с «Ахматом» Самошников вышел на поле в роли капитана, но уже в перерыве был заменен. На его позиции до конца матча выступал Георгий Зотов, а повязка перешла к Филипу Уремовичу.

Матч «Рубин» — «Ростов» пройдет в Казани 14 марта. Начало встречи — 19.00 (мск).