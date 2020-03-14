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Доменико Тедеско: «Останавливать чемпионат? Здоровье на первом месте»

16:54
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом» (3:1) поделился мнением о возможной приостановке чемпионата из-за пандемии коронавируса.

— Нужно ли останавливать чемпионат России из-за коронавируса?

— В этой ситуации неважно, что я думаю и хочу, потому что здоровье — на первом месте! Более компетентные специалисты могут оценить обстановку и принять решение. (Дмитрий Зеленов)

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