Доменико Тедеско: «Останавливать чемпионат? Здоровье на первом месте»
16:54
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом» (3:1) поделился мнением о возможной приостановке чемпионата из-за пандемии коронавируса.
— Нужно ли останавливать чемпионат России из-за коронавируса?
— В этой ситуации неважно, что я думаю и хочу, потому что здоровье — на первом месте! Более компетентные специалисты могут оценить обстановку и принять решение. (Дмитрий Зеленов)
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