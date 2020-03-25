Доменико Тедеско: «Надеюсь выучить русский язык, уже начинаю выражать на нем свои мысли»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что намерен выучить русский язык.

— Я могу говорить на итальянском, английском, французском и испанском, — цитирует Tuttomercato Тедеско. — Французский я учил в школе 3-4 года. Позднее он пригодился мне в общении с игроками. В «Шальке» это были Бенталеб, Стамбули, Харит и Эмболо, в «Спартаке» это Жиго. С испанским то же самое, на этом языке я общался с ди Санто, когда тренировал в Гельзенкирхене. Также, я могу общаться и со своими испанскими друзьями. Сейчас я надеюсь выучить русский язык. У меня есть учитель, я уже начинаю выражать мысли на поле на русском. Вопрос знания языка — это вопрос уважения к стране, в которой ты находишься. В первую очередь важно попытаться правильно влиться в местную культуру, для этого важно изучать местный язык.