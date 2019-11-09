Доменико Тедеско: «Мы полностью разобрали «Крылья»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев» (2:0) отметил, что доволен игрой команды. По его словам, над стандартными положениями ведется работа.

— Команда играла настолько слаженно, что с трибуны не было понятно, кого можно менять. У вас не было такой же проблемы?

— Вы правы. Никого не заменили из-за плохой игры или невыполнения установки. Все были сделаны только из-за того, что ребята выложились или устали. Каждый раз это был непростой вызов. Стартовый состав действовал отлично.

— Третий раз подряд соперник «зеркалит» вашу схему. Это для вас не сюрприз?

— Да, сюрприз. Более того, наш тренер по физподготовке Влад подошел ко мне и сказал: «Я знаю этого тренера, он на сто процентов не будет менять схему. Они всегда играют 4-2-3-1». Вот они и сыграли (смеется). Благодаря этому мы только растем над собой. Прошлый матч дома мы, к сожалению, проиграли. Но сегодня нашли в себе силы, чтобы сыграть достойно и одержать победу.

— Принято считать, что первое и самое быстрое, что способен наиграть новый тренер, — это розыгрыш стандартных положений. Более того, при прежнем штабе стандарты были наиграны отлично и приносили львиную долю очков. Пятая игра при вас — и при стандартах нет не то что голов, а даже остроты. Куда все это делось?

— Вы забыли о пенальти, которые тоже являются стандартными положениями. Если бы нам дали еще один пенальти, который должен был быть, мы могли бы забить их даже не один, а два. Да, мы очень плотно и много работаем над тренировках над стандартами и анализируем этот вопрос как у нас, так и у соперников. Очень многое зависит от подач. В сегодняшней игре ребята полностью выполнили установку. Открывались грамотно и вовремя — просто мяч до них не доходил. Мы полностью разобрали «Крылья», знали, что при стандартных положениях два игрока работают зонно, остальные — по игрокам. Не получилось, но работа ведется постоянная. (Игорь Рабинер)