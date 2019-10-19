Доменико Тедеско: «Игроки «Спартака» должны понимать, какой великий клуб они представляют»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

— Скамейка запасных «Спартака» теперь будет слева, потому что я хочу чувствовать мощь фанатской поддержки, — заявил Тедеско в эфире программы «Арене live». — Считаю, в этом плане мы не прогадали. Особенно заметна поддержка была во втором тайме, когда ворота «Рубина» были расположены у трибуны В. Фанатские эмоции очень заряжали ребят, они не выпускали соперника со своей половины поля.

Я видел фанатов «Спартака» по телевизору, но вживую это смотрелось намного круче. Поддержка болельщиков нам нужна всегда. Мы всегда будем доносить до игроков, за кого они выступают. Играть за «Спартак» — это особая честь! Они должны понимать, какой великий клуб они представляют, они должны в любой момент быть готовыми биться за красно-белые цвета, за «Спартак» и за город.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр