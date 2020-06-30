Доменико Тедеско: «ЦСКА было непросто, но удаление Зобнина все поменяло»
30 июня 2020, 23:12
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура РПЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
— Как повлияло удаление Зобнина? Конечно, удаление изменило ход игры. Во втором тайме мы изменили схему на игру с 4 защитниками, стали больше атаковать. ЦСКА было непросто на протяжении того отрезка времени, но удаление Зобнина все поменяло, — сказал Тедеско в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.
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