Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на стадионе «Фишт»

Как стало известно «СЭ», проведение матча FONBET Кубка России «Сочи» — ЦСКА на домашнем для сочинцев стадионе «Фишт» находится под вопросом.

В четверг, 24 августа стало известно, что комиссия РПЛ направилась в Сочи, чтобы дать оценку состоянию поля на арене в Сочи в связи с резким ухудшением состояния газона. После этого будет принято решение о том, может ли клуб и дальше проводить домашние матчи на этом стадионе.

Матч FONBET Кубка России «Сочи» — ЦСКА должен состояться 30 августа. Также под вопросом проведение на «Фиште» игры 8-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (16 сентября).

Даты и места проведения этих игр будут обсуждаться после отчета комиссии РПЛ.