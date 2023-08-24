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Адиев — о штурме Грозного в 1994-м: «Под обстрелами выезжали. Бежал с маленькой сестрой на руках, а отец — с братом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, как перенес штурм Грозного.

— Вы были подростком, когда развалился Советский Союз и в вашем родном Грозном началось такое, что врагу не пожелаешь. Как вы это все переносили? Ведь 31 декабря 1994-го, когда был штурм Грозного, вы там находились.

— Тяжело это вспоминать. Есть понимание, почему война — это всегда плохо. В такие моменты ты понимаешь, что твоя жизнь, жизнь любого человека не стоит ни гроша. Ты находишься в вакууме, проливается много крови, пропадают люди. Это действительно страшно. Я всегда считал, что на войне нет победителей и проигравших.

Мы некоторое время жили в Грозном, потом бежали в села. Не хватало элементарных вещей. Было осознание, что надо быстрее взрослеть, хотя постоянно находился с родителями. Потом отец вывез нас в Дагестан, привел меня к Александру Маркарову, легендарному дагестанскому футболисту, и сказал: «Саша, ты видишь, что у нас творится. Можешь его у себя оставить?» — «Конечно, Муса! Вообще не переживай!» В конце отец добавил: «Ты знаешь, говорят, что у него неплохие задатки. Если что — посмотри». — «Даже если он по мячу не будет попадать, ты за него не переживай!»

Александр Ашотович взял меня во вторую команду «Анжи», и пошло потихоньку. Главный вывод, который я сделал тогда, в 17 лет, — я должен как можно быстрее стать самостоятельным, брать на себя ответственность, чтобы защитить своих близких.

— Отец вез вас в Махачкалу в момент, когда обстановка в Чечне была горячей и могло произойти все что угодно?

— Конечно. Под обстрелами выезжали. Бывало, что через мост проехать не можешь и бежишь с маленькой сестрой на руках, а отец — с братом... Всегда страдают простые люди. Хотелось бы, чтобы такие вещи как можно быстрее заканчивались. Чтобы люди могли мирно сосуществовать, как всегда было, — сказал Адиев «СЭ»

Полностью интервью Магомеда Адиева читайте на сайте «СЭ».

Магомед Адиев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

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