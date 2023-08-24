Адиев — о штурме Грозного в 1994-м: «Под обстрелами выезжали. Бежал с маленькой сестрой на руках, а отец — с братом»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» рассказал, как перенес штурм Грозного.

— Вы были подростком, когда развалился Советский Союз и в вашем родном Грозном началось такое, что врагу не пожелаешь. Как вы это все переносили? Ведь 31 декабря 1994-го, когда был штурм Грозного, вы там находились.

— Тяжело это вспоминать. Есть понимание, почему война — это всегда плохо. В такие моменты ты понимаешь, что твоя жизнь, жизнь любого человека не стоит ни гроша. Ты находишься в вакууме, проливается много крови, пропадают люди. Это действительно страшно. Я всегда считал, что на войне нет победителей и проигравших.

Мы некоторое время жили в Грозном, потом бежали в села. Не хватало элементарных вещей. Было осознание, что надо быстрее взрослеть, хотя постоянно находился с родителями. Потом отец вывез нас в Дагестан, привел меня к Александру Маркарову, легендарному дагестанскому футболисту, и сказал: «Саша, ты видишь, что у нас творится. Можешь его у себя оставить?» — «Конечно, Муса! Вообще не переживай!» В конце отец добавил: «Ты знаешь, говорят, что у него неплохие задатки. Если что — посмотри». — «Даже если он по мячу не будет попадать, ты за него не переживай!»

Александр Ашотович взял меня во вторую команду «Анжи», и пошло потихоньку. Главный вывод, который я сделал тогда, в 17 лет, — я должен как можно быстрее стать самостоятельным, брать на себя ответственность, чтобы защитить своих близких.

— Отец вез вас в Махачкалу в момент, когда обстановка в Чечне была горячей и могло произойти все что угодно?

— Конечно. Под обстрелами выезжали. Бывало, что через мост проехать не можешь и бежишь с маленькой сестрой на руках, а отец — с братом... Всегда страдают простые люди. Хотелось бы, чтобы такие вещи как можно быстрее заканчивались. Чтобы люди могли мирно сосуществовать, как всегда было, — сказал Адиев «СЭ»

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