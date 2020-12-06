Докампо заявил, что отсутствие Рахимова на скамейке в матче с «Ростовом» не повлияет на «Уфу»

Тренер «Уфы» Эдуардо Докампо заявил, что отсутствие главного тренера уфимцев Рашида Рахимова на скамейке во время матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» не повлияет на команду.

— Мы работали с Рахимовым в течении всей недели, готовились к матчу, — сказал в эфире «Матч Премьер» Докампо. — Вся информация есть у игроков. Сейчас мы будем сосредоточены на том, что происходит на поле.

— В прошлом туре «Уфа» добилась крупной победы. Это придало уверенности в силах?

— Это была важная победа для наших игроков. Всю эту неделю мы работали повеселее. Сейчас, думаю, это будет видно на поле.

Рахимов не смог прилететь на матч против «Ростова» вместе с командой из-за недомогания.