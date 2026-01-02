Дочь Симоняна: «Папа хотел, чтобы его награды были доступны болельщикам «Спартака»

Дочь Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала, как отец в 2020 году отдал все свои награды в музей «Спартака».

— В 2020-м Никита Павлович передал в музей «Спартака» все свои ордена и медали. Насколько легко ему далось это решение?

— Он обсуждал его со мной. Для него это было логично: он хотел, чтобы его награды не просто лежали дома, а были доступны болельщикам «Спартака», родному клубу. А музей у клуба просто замечательный, его директор Алексей Матвеев нам в свое время все показал. И счастье, что там осталось много записей и папиных голов.

— Что-то футбольное дома все-таки осталось?

— Да, кое-что осталось. Оригинал звезды Героя Труда — у нас. Мы передали в музей грамоту и муляж звезды, который был в комплекте с оригиналом. Его я повесила на папин любимый пиджак. Папе носить звезду уже была не судьба, так пусть хоть она будет на его пиджаке. Глядя на него, папа шутил с водителем Сергеем, говорил, как в молодости: «Ну что, наденем пиджак с отливом — и в Ялту?».

— Никита Павлович признавался, что Леонид Федун в 2004 году предлагал ему стать президентом «Спартака», но он ответил, что с этим предложением опоздали лет на десять. Он когда-нибудь жалел, что тогда отказался?

— Нет. Хотя всегда переживал за «Спартак». И в последние годы часто повторял: «Я был, есть и буду спартаковцем и умру в майке «Спартака».

— Умер не в ней?

— Нет.