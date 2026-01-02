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2 января, 18:30

Карасев объяснил, чем отличается работа на футбольном матче от выступления на рок-концерте

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Скриншот видео

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о различиях в атмосфере футбольного матча и рок-концерта.

1 января 46-летний судья выступил на фестивале «Metal-Елка» с рок-группой Catharsis, где сыграл на электрогитаре.

«Атмосфера на футболе и на концерте отличается кардинально. Потому что на стадионе я практически ничего не слышу, я погружен и сконцентрирован на футболе, на моментах, чтобы ничего не пропустить. И даже когда 50 тысяч болельщиков, ты не слышишь их. Только когда выходишь на поле и во время пауз в игре. Все остальное время ты погружен в процесс и не слышишь ничего вокруг. Потом, когда игры пересматриваешь, думаешь: «Ничего себе! 70 тысяч на стадионе». А здесь слышишь людей. Мы едины в том, что мы эту музыку любим. Поэтому и я доволен, и люди, которые пришли отдыхать. Дружеская атмосфера!» — приводит слова Карасева пресс-служба РФС.

Ранее Карасев неоднократно рассказывал о любви к метал-музыке и называл своей любимой группой Slayer. Впервые на сцену вместе с Catharsis он вышел в 2021 году.

Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года. Он работал на матчах чемпионата мира (2018) и Европы (2016, 2020), также россиянин судил игры чемпионата Саудовской Аравии.

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Сергей Карасев (судья)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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