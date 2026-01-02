Карасев объяснил, чем отличается работа на футбольном матче от выступления на рок-концерте
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о различиях в атмосфере футбольного матча и рок-концерта.
1 января 46-летний судья выступил на фестивале «Metal-Елка» с рок-группой Catharsis, где сыграл на электрогитаре.
«Атмосфера на футболе и на концерте отличается кардинально. Потому что на стадионе я практически ничего не слышу, я погружен и сконцентрирован на футболе, на моментах, чтобы ничего не пропустить. И даже когда 50 тысяч болельщиков, ты не слышишь их. Только когда выходишь на поле и во время пауз в игре. Все остальное время ты погружен в процесс и не слышишь ничего вокруг. Потом, когда игры пересматриваешь, думаешь: «Ничего себе! 70 тысяч на стадионе». А здесь слышишь людей. Мы едины в том, что мы эту музыку любим. Поэтому и я доволен, и люди, которые пришли отдыхать. Дружеская атмосфера!» — приводит слова Карасева пресс-служба РФС.
Ранее Карасев неоднократно рассказывал о любви к метал-музыке и называл своей любимой группой Slayer. Впервые на сцену вместе с Catharsis он вышел в 2021 году.
Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года. Он работал на матчах чемпионата мира (2018) и Европы (2016, 2020), также россиянин судил игры чемпионата Саудовской Аравии.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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