Арбитр Карасев выступил на фестивале тяжелой музыки с группой Catharsis

Российский арбитр Сергей Карасев принял участие в фестивале «Главная Metal-Елка страны», сообщает пресс-служба РФС.

На мероприятии 46-летний судья выступил с рок-группой Catharsis. Он сыграл на электрогитаре.

Ранее Карасев неоднократно рассказывал о любви к метал-музыке и называл своей любимой группой «Slayer». Впервые на сцену вместе с Catharsis он вышел в 2021 году.

Карасев является арбитром ФИФА с 2010 года. Он работал на матчах чемпионата мира (2018) и Европы (2016, 2020), также россиянин судил игры чемпионата Саудовской Аравии.