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Сегодня, 16:02

Дочь Черенкова: «Хочу поблагодарить всех, кто его помнит»

Константин Белов
Корреспондент
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Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова, высказалась об отце.

Сегодня, 25 июля, на Троекуровском кладбище в Москве проходит мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения Федора Черенкова.

— Здорово, что его так много людей помнят и любят. Хочу поблагодарить всех, кто его помнит. Тот «Спартак», был большой семьей. Всем большое спасибо, — сказала Черенкова.

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг также вспомнил период работы с Федором Черенковым.

— Мне посчастливилось видеть первый и последний матч Федора Черенкова. Мне посчастливилось видеть всю его карьеру, писать о нем, говорить с ним, брать интервью. Мне даже посчастливилось играть против и вместе с Федором Черенковым. Играть с ним было одно удовольствие, а вот играть против — очень тяжело. Болельщики восхищались и ценили многих футболистов, но любимых игроков можно посчитать на пальцах одной руки. Федор Черенков остается последним любимым игроком трибун. Федор, тебя по-прежнему помнят и любят, — сказал Трахтенберг.

Сегодня, в четверг, 25 июля футболисты «Спартака», главный тренер Деян Станкович и руководство красно-белых возложили цветы к могиле Федора Черенкова.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).

Федор Черенков
Футбол
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