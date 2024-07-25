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Судейство

Сегодня, 16:05

Бывший судья Чеботарев рассказал, как последним разговаривал с погибшим Петтаем

Юрий Голышак
Обозреватель
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Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку вспомнил свою беседу с судьей чемпионата России Владимиром Петтаем перед его гибелью.

Петтай был пассажиром самолета Ту-134, который 20 июня 2011 года выполнял рейс по маршруту Москва (Домодедово) — Петрозаводск и потерпел крушение при заходе на посадку. 38-летний судья возвращался домой из Владикавказа с юбилея спортивного директора «Алании» Александра Стельмаха.

— Вы были последним футбольным человеком, говорившим с погибшим судьей Петтаем.

— Ох какой был замечательный парень! Эта улыбка до сих пор перед глазами. Мы встретились во Владикавказе на юбилее Саши Стельмаха. Вместе с Петтаем добирались в Москву. Он все переживал — опаздывал на поезд в Петрозаводск. Ну и отправился со мной вместе в Домодедово. Полетел самолетом. Попрощались в аэропорту, я улетел в Краснодар. Потом узнаю — случилось то, что случилось. Не долетел... Ребята-судьи сейчас помогают семье. Турнир его памяти проводится в Петрозаводске. Такие чудесные дети растут, сын с дочкой. Редкого обаяния был человек. Даже через фотографии чувствуется.

— У него ж тоже непростая судьба в судействе — как и вас, отстраняли года на два.

— Совершенно верно. Такова наша судьба — кому-то все сходит с рук, а кого-то на несколько лет «закапывают».

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства
Владимир Петтай
Юрий Чеботарев
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 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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14
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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27.07 15:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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