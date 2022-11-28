Добровинский о системе «осень-весна»: «Для чего нам подстраиваться под Европу, которая нас не хочет?»

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном возвращении к системе проведения соревнований «весна-осень».

«Несколько лет назад формула проведения чемпионата России по футболу была изменена. Если раньше он начинался весной и заканчивался поздней осенью, то в какой-то момент РФС решил, что наши клубные команды и игроки сборной подходят в неоптимальной форме к международным турнирам вроде Лиги чемпионов и прочих, так как все они проводились по модели «осень-весна», и наши футболисты не могли работать на разрыв, играя в чемпионате и за рубежом. Было принято решение перевести наш футбол на европейскую модель: «осень-весна». И теперь по новой формуле получается, что летом, когда в России хорошая, погода, когда газоны в идеальном состоянии, и болельщикам хочется ходить на поле, стадионы простаивают, так как мы не играем в футбол. А играть начинаем со второй половины лета и до поздней осени в дождь и сырость. В этот раз начали играть 5 марта, а закончили вчера, когда на улице был собачий холод, и поле уже в удручающем состоянии», — сказал Добровинский «СЭ».

Юрист не понимает, зачем России нужно подстраиваться под европейские чемпионаты, если наши клубы отстранены от международных турниров.

«Но раз мы теперь отлучены от европейского футбола, какой смысл придерживаться этой формулы? Кроме того, если мы возьмем команды из Крыма, а мы должны их взять, то в связи с той информационной войной, которая ведется против нас, Россия потеряет сертификацию. В связи с этим, зачем сохранять формулу «осень-весна», когда мы не участвуем в чемпионатах Европы? Давайте вернем нашу формулу и будем играть в футбол летом, когда люди хотят ходить на стадионы, и поля, которые, кстати, построили к чемпионату мира, находятся в прекрасном состоянии. Для чего нам подстраиваться под Европу, которая нас не хочет? Вчера, кстати, на стадионе «Динамо» разговаривал со многими футбольными экспертами, и все согласились с моим предложением. Надеюсь, РФС его тоже услышит», — добавил Добровинский.

С сезона-2012/13 чемпионат России по футболу проводится в формате «осень-весна».