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Сегодня, 17:39

В «Динамо» не спешат продлевать контракт с Фоминым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником команды Даниилом Фоминым.

«Мы общаемся, находимся в контакте с агентом футболиста. Так как у Дани еще есть несколько лет по контракту, не то, чтобы находимся в спешке», — приводит слова Гафина ТАСС.

25-летний футболист выступает за «Динамо» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 22 матча, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/16439335
Даниил Фомин
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