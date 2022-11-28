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В «Спартаке» ожидают решения ФИФА по Кралу в декабре

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«Спартак» ожидает решения Международной федерации футбола (ФИФА) по обращению о взыскании задолженности с «Вест Хэма» из-за невыплаты части суммы за аренду полузащитника Алекса Крала в декабре.

«Все уходит в декабрь. В декабре ждем решения», — приводит ТАСС слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.

31 августа 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. 1 июля футболист приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года.

В сентябре «Спартак» обратился в трибунал ФИФА о взыскании задолженности с английского клуба из-за невыплаты части суммы за аренду Крала. 9 октября Мележиков сообщил журналистам, что ФИФА рассмотрит обращение клуба в первой декаде ноября.

Крал перешел в «Спартак» в 2019 году, за красно-белых полузащитник провел 60 матчей, в которых отдал шесть голевых передач. Ранее он выступал за чешские клубы «Теплице» и «Славия». В июле 24-летний полузащитник заключил соглашение до конца сезона-2022/23 с «Шальке».

Источник: https://tass.ru/sport/16440621
Алекс Крал
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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