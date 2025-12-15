Тарасов: «Дзюба — большой футболист, который много чего добился. Пусть играет в удовольствие»

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов в комментарии для «СЭ» предположил, что после окончания карьеры нападающий «Акрона» Артем Дзюба может стать функционером или тренером.

«Дзюба — большой футболист, который много чего добился, поэтому если у него есть силы еще поиграть, то пусть играет в свое удовольствие. В будущем, наверное, он может стать большим функционером или тренером, если ему это интересно. Поэтому перспективы большие», — заявил Тарасов.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, на его счету 31 гол в 56 матчах.

В сезоне-2025/26 на счету Дзюбы 16 матчей, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт 37-летнего нападающего с «Акроном» заканчивается летом 2026 года.

(Полина Решетникова)