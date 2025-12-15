Чистяков покинул пост спортивного директора «Акрона»

Антон Чистяков покинул пост спортивного директора «Акрона», сообщает пресс-служба клуба.

Зимой за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

«Наш клуб — это не только главная команда, выступающая в РПЛ, и «Акрон-2». Это выстроенная структура, фундаментом которой является «Акрон-Академия Коноплева». Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый в том числе с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном», — цитирует генерального директора «Акрона» Константина Клюшева пресс-служба клуба.

Чистяков занимал должность с 15 апреля 2025 года, тогда он сменил Арама Задояна. Ранее Чистяков восемь лет работал в системе ЦСКА, был спортивным директором «Спартака» и «Пари НН».