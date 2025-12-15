Газзаев: «Лучшие игроки РПЛ? Кордоба, Кисляк, Батраков»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» определил лучших игроков РПЛ в 2025 году.

— Моя тройка лучших игроков РПЛ в 2025 году? Кордоба, Кисляк и Батраков.

Джон Кордоба сыграл за «Краснодар» в РПЛ 16 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

На счету Матвея Кисляка 18 игр за ЦСКА, 4 мяча и 5 голевых передач.

Алексей Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.