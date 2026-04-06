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6 апреля, 19:20

Тарасов об интервью Евсеева: «Он эмоциональный, не любит проигрывать, всегда за справедливость»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением об интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после игры 23-го тура против «Балтики» (2:2).

50-летний специалист 12 раз произнес нецензурные слова за 38 секунд в послематчевом разговоре с журналистом.

«Такие интервью — это не проблема. Это больше про эмоции. Когда журналист ловит игрока или тренера после таких эмоциональных матчей, возникают такие интервью. Мы все знаем, кто такой Вадим Евсеев. Он эмоциональный, не любит проигрывать, всегда за справедливость. Если мы это обсуждаем, значит, такие интервью интересны. Кому-то это кажется смешным, но я это воспринимаю как проявление эмоций», — сказал Тарасов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Вадим Евсеев
Дмитрий Тарасов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Махачкала)
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