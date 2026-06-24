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Сегодня, 11:57

39-летний Месси рассказал, как долго планирует играть в футбол

Сергей Филин
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, как долго он будет продолжать играть.

24 июня форварду исполнилось 39 лет.

«Планирую ли играть еще несколько лет? Да, да. Я поиграю еще какое-то время, пока могу быть полезен, пока буду хорошо себя чувствовать физически и помогать партнерам по команде... Я буду продолжать играть», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

На групповом этапе ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дубль в матче с Австрией (2:0) и помог сборной Аргентины досрочно выйти в плей-офф турнира.

Лионель Месси и&nbsp;Криштиану Роналду.Месси и Роналду могут встретиться уже в четвертьфинале ЧМ-2026

В заключительном матче группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией 28 июня.

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