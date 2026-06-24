39-летний Месси рассказал, как долго планирует играть в футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, как долго он будет продолжать играть.

24 июня форварду исполнилось 39 лет.

«Планирую ли играть еще несколько лет? Да, да. Я поиграю еще какое-то время, пока могу быть полезен, пока буду хорошо себя чувствовать физически и помогать партнерам по команде... Я буду продолжать играть», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

На групповом этапе ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дубль в матче с Австрией (2:0) и помог сборной Аргентины досрочно выйти в плей-офф турнира.

В заключительном матче группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией 28 июня.