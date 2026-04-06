«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы команд

«Сочи» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19.30 мск.

«Сочи»: Дюпин, Литвинов, Марсело, Солдатенков, Заика, Коваленко, Мухин, Волков, Фуртадо, Игнатов, Федоров.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Арройо, Кузяев, Сааведра, Рожков, Ходжа, Безруков, Грипши.