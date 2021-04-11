Сычев поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Самые радужные ожидания от этого матча. Два клуба, которые показали на весеннем отрезке самый яркий и качественный футбол, сойдутся в очном противостоянии. Дерби — это такая вещь, в которой нет фаворитов, они всегда за скобками. Не могу здесь кого-то выделить, встречаются два сильных соперника, которые борются сейчас за самые высокие места в таблице», — сказал Сычев «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 19.00 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи по ссылке

(Сергей Федоров)