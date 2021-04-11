Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Краснодар»: хозяева открыли счет

15:20
Теги:

Тульский «Арсенал» открыл счет в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

В составе хозяев на 62-й минуте голом отметился сербский полузащитник Горан Чаушич.

Арсенал Т — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...