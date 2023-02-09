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Баженов прокомментировал информацию о просмотре «Спартаком» 17-летнего голкипера «Волги» Еремеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб просматривал 17-летнего голкипера ульяновской «Волги» Дмитрия Еремеева.

«Мы в Турции смотрим по два-три матча в день, я в основном слежу за своими игроками, которые находятся в аренде. Также я смотрю игры молодежной команды «Спартака» и езжу на их тренировки. Если мои арендованные футболисты или молодежка не играют в этот день, то едем смотреть остальные команды, не кого-то конкретно, а просто интересно же, ведь это футбол наш российский», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Еремеев является воспитанником «Волги», на его счету 3 матча за команду. Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2023 года. Рыночная стоимость игрока, по данным портал Transfermakt, составляет 25 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-prokommentiroval-informaciyu-o-prosmotre-spartakom-17-letnego-golkipera-volgi-eremeeva-226464/
Никита Баженов
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