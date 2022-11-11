Селюк: «Для чего Федотова пригласили в ЦСКА?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил работу экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с действующим тренером красно-синих Владимиром Федотовым.

«Я когда-то говорил про Гончаренко в ЦСКА, и на меня обижались где-то болельщики, где-то клуб. Я говорил, что Гончаренко не для ЦСКА. Это тренер для хорошего середняка типа «Урала». Так оно и есть. В таких клубах, как «Оренбург», «Нижний Новгород», «Урал» он будет действительно хорошим тренером. То же самое Федотов. Да, они с «Сочи» заняли второе место, но «Сочи» — это небольшой клуб, больше домашний, там было много игроков из «Зенита» уже в принципе сыгранных.

Для чего Федотова пригласили в ЦСКА? ЦСКА всегда ассоциировался как клуб, который борется за чемпионство. Ну, по крайней мере раньше, когда Гинер был больше в теме. Потом пришел Гончаренко, и клуб плавно перешел со второго на четвертое место. Четвертое место для ЦСКА — это ужасный результат. Что мы видим сейчас? «Зенит» — сто процентов чемпион. Второе место будет за «Спартаком», по игре он достоин второго места. Ну вот за места с третьего по пятое будут бороться ЦСКА, «Динамо», «Ростов». И не факт, что третье место достанется ЦСКА. Последние матчи команда проводит не очень», — сказал Селюк Metaratings.ru.