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11 ноября, 17:21

Журова заявила, что Роднина предлагала закрыть футбольные клубы, не умеющие зарабатывать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на высказывание трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о необходимости закрыть футбольные клубы в России.

«Когда Ирина Константиновна начала объяснять свою позицию, она оказалась нормальной. Роднина говорит не о полном закрытии, а только в том случае, если клубы не умеют работать. Здесь стоит вопрос «если». Если они не умеют зарабатывать деньги, если кризисная ситуация, надо уменьшить свои бюджеты. Это уже совсем другой расклад. Отдавать все деньги только футболу тоже не дело. Да, конечно, есть также такие регионы, где несколько видов спорта забирают все деньги, и всем остальным практически ничего не остается. Поэтому всегда стоял вопрос: нужно ли в таком субъекте какая-то профессиональная команда, если ее приходится финансировать из госбюджета», — приводит слова Журовой Sport24.

Она также отметила, что футбольные клубы могут зарабатывать в отличии от самбо, легкой атлетики или лыжного спорта. По ее словам, Роднина, скорее всего, говорила о завышенных зарплатах и бюджетах в футболе.

«Эти деньги могли пойти лучше на детей-инвалидов и благотворительность», — добавили Журова.

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/teryushkov-zhestko-otvetil-rodninoy-za-prizyv-k-zakrytiyu-futbolnyh-klubov-v-rossii-1996526/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
РПЛ
Ирина Роднина
Светлана Журова
11
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
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Зенит

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Зенит

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И К Ж
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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