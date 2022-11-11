Журова заявила, что Роднина предлагала закрыть футбольные клубы, не умеющие зарабатывать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на высказывание трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о необходимости закрыть футбольные клубы в России.

«Когда Ирина Константиновна начала объяснять свою позицию, она оказалась нормальной. Роднина говорит не о полном закрытии, а только в том случае, если клубы не умеют работать. Здесь стоит вопрос «если». Если они не умеют зарабатывать деньги, если кризисная ситуация, надо уменьшить свои бюджеты. Это уже совсем другой расклад. Отдавать все деньги только футболу тоже не дело. Да, конечно, есть также такие регионы, где несколько видов спорта забирают все деньги, и всем остальным практически ничего не остается. Поэтому всегда стоял вопрос: нужно ли в таком субъекте какая-то профессиональная команда, если ее приходится финансировать из госбюджета», — приводит слова Журовой Sport24.

Она также отметила, что футбольные клубы могут зарабатывать в отличии от самбо, легкой атлетики или лыжного спорта. По ее словам, Роднина, скорее всего, говорила о завышенных зарплатах и бюджетах в футболе.

«Эти деньги могли пойти лучше на детей-инвалидов и благотворительность», — добавили Журова.

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).