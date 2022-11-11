Андрей Канчельскис: «В России Черчесов не был лучшим тренером»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

— За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим. Об этом никто и не спорит. У нас за границей и нет других тренеров. Но в России — я бы поспорил с этим заявлением. Но не можем его сравнивать с теми тренерами, которые сейчас работают в РПЛ.

— А кто лучший сейчас в России?

— Много кандидатов, но определять будем в конце сезона. Тренера характеризует стабильность. Не важно, как начнешь, а важно, как закончишь. Концовка сезона — это самое главное. Ну вот «Зенит» Семака вне конкуренции. «Зенит» будет чемпионом, это всем известно!

— Смог бы «Зенит» достичь этих показателей без Семака?

— Семак работает и дает результат. Вот и все. А когда придет другой тренер, то тогда и будет сравнивать. Были разные тренеры и давали разные результаты. Семак — главный тренер «Зенита», а «Зенит» — чемпион. О чем тут еще можно говорить? Значит, все хорошо. Покажите мне команду, которая даст «Зениту» бой. Это команда номер один в России, им нет равных, — цитирует «Спорт День за Днем» Канчельскиса.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).