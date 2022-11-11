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11 ноября, 16:49

Андрей Канчельскис: «В России Черчесов не был лучшим тренером»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим российским тренером.

— За рубежом Черчесов лучший, без вопросов. В России он не был лучшим. Об этом никто и не спорит. У нас за границей и нет других тренеров. Но в России — я бы поспорил с этим заявлением. Но не можем его сравнивать с теми тренерами, которые сейчас работают в РПЛ.

— А кто лучший сейчас в России?
— Много кандидатов, но определять будем в конце сезона. Тренера характеризует стабильность. Не важно, как начнешь, а важно, как закончишь. Концовка сезона — это самое главное. Ну вот «Зенит» Семака вне конкуренции. «Зенит» будет чемпионом, это всем известно!

— Смог бы «Зенит» достичь этих показателей без Семака?
— Семак работает и дает результат. Вот и все. А когда придет другой тренер, то тогда и будет сравнивать. Были разные тренеры и давали разные результаты. Семак — главный тренер «Зенита», а «Зенит» — чемпион. О чем тут еще можно говорить? Значит, все хорошо. Покажите мне команду, которая даст «Зениту» бой. Это команда номер один в России, им нет равных, — цитирует «Спорт День за Днем» Канчельскиса.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kanchelskis-posporil-by-s-mneniem-chto-cherchesov-luchshiy-rossiyskiy-trener

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
12
4
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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