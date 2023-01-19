Дмитрий Селюк исключил возвращение Иполе в Россию в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное возвращение защитника Филипа Иполе в Россию в зимнее трансферное окно.

21-летний нигерийский защитник играет в аренде за клуб «Хапоэль Хадера». Права на футболиста принадлежат «Сочи».

«Предложения? Дело в том, что «Хапоэль» не хочет его отпускать. Филип основной защитник и они боятся его потерять. Где они потом найдут такого игрока?» — заявил Селюк «РБ Спорту».

В текущем розыгрыше футболист провел 16 матчей в составе «Хапоэля Хадера». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 400 тысяч евро.