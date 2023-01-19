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Сегодня, 11:27

Дмитрий Селюк исключил возвращение Иполе в Россию в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное возвращение защитника Филипа Иполе в Россию в зимнее трансферное окно.

21-летний нигерийский защитник играет в аренде за клуб «Хапоэль Хадера». Права на футболиста принадлежат «Сочи».

«Предложения? Дело в том, что «Хапоэль» не хочет его отпускать. Филип основной защитник и они боятся его потерять. Где они потом найдут такого игрока?» — заявил Селюк «РБ Спорту».

В текущем розыгрыше футболист провел 16 матчей в составе «Хапоэля Хадера». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-hapoe-l-ne-hochet-otpuskat-ipole/

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Основные источники исследования

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32%

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17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

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30%

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1.87

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ФК Сочи
Дмитрий Селюк
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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